Cabello dice que eventual reapertura de embajadas con EEUU busca proteger a Maduro

"Se está avanzando en el reinicio y la apertura de las embajadas de Venezuela en Estados Unidos y Estados Unidos en Venezuela, eso nos va a permitir tener representación consular para que puedan estar velando por la seguridad y tranquilidad de nuestro presidente Nicolás Maduro y de Cilia en Estados Unidos", señaló en una rueda de prensa del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), transmitida por el canal estatal VTV.

Cabello indicó que en este momento no hay funcionarios diplomáticos de Venezuela en Estados Unidos que puedan asistir al mandatario y a su esposa, salvo los abogados que, dijo, no son venezolanos.

La idea principal, prosiguió el ministro, es poder velar por la "salud y el estado" de Maduro y de Flores, así como seguir avanzando en las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos.

El viernes, el Gobierno venezolano anunció el inicio de un "proceso exploratorio de carácter diplomático" con Estados Unidos, orientado al "restablecimiento de las misiones diplomáticas en ambos países" y para abordar las consecuencias del "secuestro" de Maduro y Flores, capturados el pasado 3 de enero en una operación militar estadounidense en suelo venezolano.

En un comunicado, la Administración chavista ahora dirigida por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, confirmó, tal como había anunciado previamente EE.UU., que al país suramericano llegó una delegación de funcionarios diplomáticos del Departamento de Estado, quienes harían "evaluaciones técnicas y logísticas inherentes a la función diplomática".

De igual manera, prosiguió, una delegación de diplomáticos venezolanos viajará a Estados Unidos para cumplir las "labores correspondientes", sin precisar más detalles ni la fecha de partida.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el pasado 4 de enero, un día después de la misión en la que fue detenido Maduro y trasladado a Nueva York para juzgarlo por narcoterrorismo, que Washington ya está pensando en reinaugurar la legación estadounidense en el país suramericano.

La embajada, situada en Baruta, en el distrito metropolitano de Caracas, cerró en 2019 después de que el propio Maduro declarara rotas las relaciones bilaterales con Estados Unidos.

Desde entonces, Washington ha gestionado lo relacionado con el país petrolero desde su Oficina Externa de EE.UU. para Venezuela, que está situada en su embajada en Bogotá.