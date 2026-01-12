Casa Blanca acusa a manifestantes anti-ICE de bloquear operaciones de fuerzas de seguridad

"Vemos a estos agitadores que han estado protestando, acosando a los agentes de ICE durante todo el fin de semana (...) están intentando activamente obstaculizar las operaciones de las fuerzas de seguridad y poner fin al mandato del presidente Trump", aseguró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en declaraciones a la cadena Fox.

Leavitt defendió la labor del ICE, que a su juicio se encarga de expulsar a "criminales, asesinos y violadores indocumentados" de las ciudades de EE.UU. y dijo que el presidente Donald Trump apoya firmemente a los "valientes" hombres y mujeres del servicio.

Este fin de semana se celebraron más de 1.000 protestas en EE.UU. contra la política migratoria del Gobierno y por el fallecimiento de Renee Good, una mujer de 37 años, que recibió varios disparos de un agente federal cuando se encontraba en su vehículo cerca de un operativo migratorio en Mineápolis.

Leavitt insistió en que su muerte fue un acto de defensa propia por parte del agente del ICE: "Ese oficial en Mineápolis estaba totalmente en su derecho de defenderse contra una lunática que forma parte de un grupo organizado que interfiere en las operaciones policiales", aseveró.

La portavoz culpó de nuevo a los demócratas de lo sucedido y los acusó de proteger a "pedófilos y delincuentes" por encima de los intereses de los ciudadanos estadounidenses y de los agentes federales.

Además, confirmó el envío de un mayor número de oficiales a Mineápolis, anunciado el domingo por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

"Vamos a enviar más oficiales hoy y mañana, serán cientos más, para permitir que nuestras personas del ICE y la Patrulla Fronteriza que están trabajando en Mineápolis puedan seguir haciéndolo con seguridad", afirmó Noem en Fox News.

De acuerdo con cálculos de medios locales, esos agentes se sumarán a unos 2.100 del ICE y de otras agencias federales que ya fueron enviados por Seguridad Nacional a principios de mes al estado de Minnesota.

La muerte de Good también ha generado cuestionamientos sobre la actuación del agente involucrado, después de que autoridades locales y abogados de la familia señalaran que los videos conocidos del suceso no muestran de forma concluyente una amenaza inmediata contra el oficial.

Organizaciones legales han reclamado una investigación independiente y transparente, al subrayar que el caso se produjo en el contexto de un operativo migratorio y no durante la comisión de un delito violento.

Aunque por el momento no se han convocado más manifestaciones esta semana en Minnesota, se prevén concentraciones alrededor de los edificios federales después del refuerzo de agentes anunciado por la Administración.