Casa Blanca asegura que Trump no dio instrucciones para investigar al presidente de la Fed

Al ser preguntada al respecto por la posibilidad de que Trump ordenara a funcionarios del Departamento de Justicia abrir pesquisas contra Powell, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, respondió con un tajante "no".

El pasado viernes, Powell denunció ser víctima de "intimidación" por parte de Trump y su Gobierno, que lo han criticado duramente por no rebajar más los tipos de interés, después de que el Departamento de Justicia entregara una citación y amenazara con una acusación penal relacionada con su testimonio del pasado junio ante el Senado en relación a las citadas reformas.

"El presidente tiene todo el derecho a criticar al presidente de la Reserva Federal. Tiene derecho a la libertad de expresión, al igual que todos ustedes. Y una cosa es segura: el presidente ha dejado muy claro que Jerome Powell no es competente en su trabajo. En cuanto a si Jerome Powell es un criminal o no, esa es una cuestión que corresponde al Departamento de Justicia", concluyó hoy Leavitt.

Se cree que Trump anunciará este mes al sucesor de Powell, que debe dejar el cargo en mayo, pero sus comentarios acerca del que será nuevo presidente de la Fed generan inquietud con respecto a la futura independencia del organismo en materia de política monetaria.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"¡Cualquiera que esté en desacuerdo conmigo nunca será presidente de la Fed!", ha llegado a escribir el magnate inmobiliario, que ha asegurado que EE.UU. debería tener unas tasas (actualmente en una horquilla entre el 3,5 % y el 3.75 %) tres puntos porcentuales más bajas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entre los principales candidatos para sustituir a Powell se cuentan su actual asesor económico, Kevin Hasset, y el exgobernador de la Fed Kevin Warsh.

Un grupo de antiguos presidentes de la Reserva Federal (Fed) y secretarios del Tesoro, y asesores económicos de Estados Unidos expresaron este lunes su apoyo al jefe del banco central, Jerome Powell, y denunciaron los "ataques" de la Fiscalía estadounidense para minar su independencia.

En una carta abierta, las trece figuras de la Economía reivindican que la independencia del banco central y la percepción pública de la misma son clave, y declaran que la investigación anunciada contra Powell "es un intento inaudito de usar los ataques de la Fiscalía para minar esa independencia".