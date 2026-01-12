Clientes del bar incendiado afirman que no vieron salidas de emergencia ni indicaciones

"Había mucha gente que intentaba salir por la pequeña puerta de entrada (...). No estoy segura de que hubiese una salida de emergencia en el sótano", declaró a los investigadores una joven de 16 años.

Otro de 17 tenía una mesa en la primera planta pero bajó al sótano cinco minutos antes del incendio y admitió que le sorprendió "la falta de salidas de emergencia".

Tampoco estaban visibles las indicaciones para encontrar las vías de evacuación, admitió otro joven.

Este último había acudido a 'Le Constellation' con su novia, antigua camarera del bar que fue para ayudar a una amiga que trabajaba esa noche y que acabó falleciendo en el incendio.

"¿Me pregunta si había dispositivos en caso de incendio visibles en el bar? Mi respuesta es no", subrayó la antigua camarera.

Antes de ser detenido, uno de los propietarios del bar, Jacques Moretti, aseguró a los investigadores que había dos puertas de emergencia, una en la primera planta y otra en el sótano, además de señalizaciones de color verde y "al menos cuatro indicaciones de la dirección de las salidas de seguridad", según RTS.