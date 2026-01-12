Colombia entrega a Ecuador a exconcejal correísta buscado por tentativa de homicidio

"El extranjero, exconcejal de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas (Ecuador), fue identificado inicialmente cuando intentaba salir de Colombia hacia Venezuela por el puesto de control migratorio Atanasio Girardot, en la frontera con ese país", informó Migración Colombia en un comunicado.

El exconcejal fue capturado por las autoridades el pasado sábado cuando trataba de cruzar la frontera hacia Venezuela, luego de que los sistemas de información arrojaran una alerta internacional vigente en su contra por un presunto intento de asesinato ocurrido en marzo del año anterior.

Según las autoridades ecuatorianas, Morocho tenía orden de captura desde septiembre de 2025 por tentativa de asesinato contra un dirigente de una compañía de transporte y se encontraba prófugo desde el 9 de septiembre de ese año, tras huir de Ecuador hacia Colombia.

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, señaló ese día que el exconcejal pretendía cruzar hacia Venezuela "para quedar en la impunidad", intento que fue frustrado gracias al intercambio de información entre la Policía y la Subsecretaría de Migración de Ecuador con sus pares colombianos.

"La articulación permanente entre las autoridades migratorias de Colombia y Ecuador (...) permiten identificar oportunamente a personas requeridas por la justicia y fortalecer la seguridad regional", afirmó la directora de Migración Colombia, Gloria Arriero.

Tras confirmar la anotación judicial, Migración Colombia aplicó la medida administrativa de expulsión y trasladó al extranjero hasta el Puesto de Control Migratorio de Rumichaca, en la frontera con Ecuador, donde fue entregado a las autoridades de ese país para su correspondiente judicialización.

La entidad migratoria informó que el procedimiento se realizó garantizando el respeto por los derechos humanos, y que el ciudadano fue entregado en adecuadas condiciones físicas y mentales.

Morocho fue elegido concejal para el periodo 2023-2027 por el movimiento Revolución Ciudadana, liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), y sobre él pesaba además una alerta roja de Interpol para su localización.