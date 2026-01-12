Cómo la IA permitió hallar en Estados Unidos una pintura gótica desaparecida en España

'Procesión al Monte Gargano' fue una de las tablas dedicadas a San Miguel que formó parte del retablo de esa iglesia, pero en 1957 en esa villa había muchos templos y poco dinero para mantenerlos, así que al párroco no se le ocurrió mejor idea que vender unas tablas para financiar las obras de la casa parroquial.

Esa pintura formó parte de un lote de una decena de tablas góticas que se vendieron conjuntamente por entre 50.000 y 60.000 pesetas y que tras la venta viajaron a la capilla de la baronesa Anita Breuille en Córdoba, en el sur de España, según detalla a EFE el historiador de la Fundación Zamorarte Jaime Gallego.

A partir de ahí se pierde su rastro hasta que en 2013 un artículo del entonces director del Museo de Montserrat, Josep Laplana, comienza a arrojar luz sobre esas obras y, en concreto, sobre las cuatro dedicadas a la figura del santo que luchó contra las fuerzas del mal.

Una se exhibía en el propio Museo de Montserrat, otra en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, la tercera fue a parar al Museo de Cincinnati en Estados Unidos y de la que apenas se sabía nada era de la cuarta, 'Procesión al Monte Gargano'.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Empeñado en descubrir qué fue de ella y con la excusa de ofrecer una conferencia en el congreso internacional sobre el patrimonio disperso de la comunidad de Castilla y León que se celebrará la próxima semana en Burgos, Gallego inició en agosto sus indagaciones y descubrió que estuvo a punto de recalar también en Cincinnati, pero ahí se perdía la pista.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La investigación avanzó gracias al hallazgo de un negativo en blanco y negro de esa obra que fotografió el marchante, historiador del arte y arquitecto catalán José Gudiol.

Con ese negativo digitalizado y una sencilla búsqueda con Google Lens, Gallego llegó al Museo de Springfield en Massachusetts, donde 'Procesión al Monte Gargano' se exhibía, sin saberse su origen, junto a un retablo de la iglesia del desaparecido pueblo de Valladolid Fuentes de Duero que sí estaba documentado.

El investigador contactó posteriormente con el museo estadounidense, que ha colaborado en la reconstrucción del viaje de la obra.

Aunque la investigación de esas cuatro tablas 'hermanas' ha concluido, queda en el aire saber cuáles eran y qué ha sido de las otras seis vendidas en el mismo lote por un precio conjunto que al cambio hoy serían entre 300 y 360 euros (entre 350 y 420 dólares).