Con vigilia en la frontera, colombianos claman por la liberación de presos en Venezuela

Bajo la consigna 'Acompaña a los familiares de los presos políticos', decenas de personas se congregaron en el puente internacional Simón Bolívar para exigir la liberación de 19 colombianos que, según aseguran, permanecen injustamente tras las rejas en cárceles venezolanas desde hace años.

Del lado colombiano del puente, las familias cubrieron el piso con fotografías de los detenidos y con pancartas clamaron por su libertad, que esperan ansiosas desde que la semana pasada las autoridades venezolanas empezaron a liberar presos, entre ellos cinco españoles y dos italianos.

Un hombre llamado Javier Giraldo habló en representación de quienes consideran que sus seres queridos son víctimas de "un sistema judicial arbitrario", entre ellos su padre, del mismo nombre y de 70 años de edad, quien está preso en la cárcel Rodeo II y tiene graves problemas de salud.

"Estamos aquí reunidos los familiares de los detenidos injustamente. Mi papá es uno de ellos, los llamamos presos políticos porque el Gobierno venezolano aplica el mismo libreto para todos: inventa delitos de 'terrorismo', 'traición a la patria' o 'espionaje'", denunció Giraldo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El complejo penitenciario Rodeo I, II y III está ubicado en el estado de Miranda y, según diversos organismos de defensa de los derechos humanos, al menos en la primera unidad las condiciones de reclusión "suponen un trato cruel e inhumano".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la vigilia también estuvo Sandra Castaño, quien lloraba incesantemente mientras encendía velas por su hijo Brandon Josué, preso hace seis años y condenado por "espionaje", cargo que la familia rechaza tajantemente.

"Tengo una corazonada que me dice que muy pronto voy a abrazarlo nuevamente. Son seis años de una injusticia; él solo fue a visitar a su abuela, como era su costumbre, y terminaron llevándoselo al Rodeo II", relató.

Esa esperanza es alimentada por la excarcelación de 56 presos políticos, según dijo este lunes la oposición mayoritaria de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), luego de que el Ministerio del Servicio Penitenciario del país anunciara más temprano la liberación de 116 personas.

A la vigilia de este lunes se sumaron venezolanos como Diomira Becerra, quien cruzó el puente fronterizo para apoyar el clamor por la libertad de los presos.

"Estoy apoyando a estas familias que sufren por sus presos en mi país. Conocemos casos como el de Gabriel Rodríguez, de solo 17 años, condenado a una década de prisión por traición a la patria", aseguró la mujer.

Mientras en Venezuela continúan las excarcelaciones a cuentagotas, en el lado colombiano las familias se mantienen en vilo, con manifestaciones y vigilias para que los suyos sean incluidos en el grupo de liberados.

"Solo quiero volver a ver a mi hijo, lo creía muerto hace 10 años pero el año pasado, el primer grupo de liberados mencionó el nombre de Guzmán Humberto Ramírez Angarita (entre los que siguen presos) y es él. Mi hijo está vivo", resumió su madre, Miriam Angarita.