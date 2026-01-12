Congresistas denuncian que Trump vuelve a prohibir supervisar los centros de inmigrantes

Un total de doce congresistas advirtieron en un comunicado que el Departamento de Seguridad Nacional decidió reactivar "en secreto" la política que prohíbe que legisladores ingresen a centros de detención.

Los congresistas, encabezados por el líder del Caucus, Adriano Espaillat, aseguraron que las autoridades migratorias de la Administración Trump tomaron esta decisión pese a que en diciembre pasado una corte federal había defendido el derecho de los legisladores a fiscalizar estos centros.

El comunicado agrega que la medida preocupa por suceder una semana después de que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) acabara con la vida de una mujer en Mineápolis de un disparo.

Los congresistas intentaron ingresar a un centro de detención de Minnesota la semana pasada pero se encontraron con una prohibición expresa de la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kristie Noem, para evitar su ingreso, un caso que ha sido elevado a una corte Federal.

De acuerdo con datos oficiales de ICE, al menos 10 personas fallecieron en centros de detención bajo la custodia de esta agencia entre 2024 y 2025.

El Departamento de Seguridad Nacional ha justificado en documentos oficiales que estas muertes han sido debido a deficiencias médicas, así como por retrasos en la atención médica.