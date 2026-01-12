Cuba repatriará el jueves los cuerpos de los 32 militares que murieron en Venezuela

De acuerdo con un comunicado del Ejecutivo, los restos de los 32 "combatientes" arribarán en la mañana del jueves al aeropuerto internacional de La Habana, en donde recibirán un homenaje póstumo.

Posteriormente, serán trasladados al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar), en las inmediaciones de la Plaza de la Revolución, en donde serán expuestos. En la mañana siguiente se permitirá el acceso al público y para la tarde serán inhumados en los panteones para los Caídos por la Defensa de sus respectivas provincias.

El Gobierno adelantó además que el viernes se realizará una concentración en la Tribuna Antiimperialista, una plaza frente a la Embajada de EE. UU. en Cuba.

Un día después de los ataques en Venezuela, el Ejecutivo insular confirmó que 32 militares murieron en "acciones combativas" y "tras una férrea resistencia en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos". En el operativo estadounidense fallecieron "hasta ahora" 100 personas, según el Ministerio del Interior del país suramericano.

Muchos analistas habían apuntado que el primer círculo de seguridad personal de Maduro estaba conformado principalmente por cubanos, algo que Caracas y La Habana nunca habían confirmado.

Un informe de 2022 de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU (FFMV, por sus siglas en inglés) concluyó, tras analizar "acuerdos escritos confidenciales" entre Caracas y La Habana, que esta colaboración se remonta a 2006, cuando eran presidentes, respectivamente, Hugo Chávez y Fidel Castro.

Este documento, entregado al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, afirma que "agentes del Estado cubano habían instruido y asesorado a la Dirección General de Contrainteligencia Militar" venezolana "en algunas de sus actividades de inteligencia y contrainteligencia".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el domingo a Cuba de que ya no recibirá más dinero o petróleo de Venezuela, al señalar que la isla ha estado "viviendo durante años" gracias al dinero y el crudo venezolanos a cambio de "servicios de seguridad" para los "dos últimos dictadores (Hugo Chávez y Nicolás Maduro)".