El CAC-40 pierde un casi inapreciable 0,04 % en una jornada sin tendencia clara

El CAC-40 comenzó la jornada ligeramente a la baja y durante la mañana el descenso llegó al que sería el mínimo del día con 8.342,38 puntos.

Sin embargo, desde media mañana se empezó a fraguar una inflexión que permitió al indicador de tendencia ponerse a partir de primera hora de la tarde por encima de los 8.362,09 puntos del cierre del viernes y llegar hasta un nuevo techo histórico de 8.378,09 puntos.

En las dos últimas hora hubo un nuevo cambio de tendencia y las órdenes de venta superaron a las de compra. El CAC-40 volvió a territorio negativo y, en una jornada de actividad media en que se negociaron activos por valor de 3.053 millones de euros, cerró a 8.358,76 puntos.

Eso significa que en una semana, el mercado francés sigue conservando un avance del 1,70 % y que desde comienzos de año las ganancias acumuladas son del 2,47 %.

En el frente de los valores, destacaron por las caídas el grupo automovilístico Stellantis (-4,31 %) y el grupo de servicios informáticos Capgemini (-4,24 %). Los otros descensos más pronunciados fueron los de la sociedad de certificación Bureau Veritas (-2,45 %), la farmacéutica Sanofi (-2,40 %) y la empresa de publicidad Publicis (-1,53 %).

En el otro extremo de la balanza, el laboratorio Eurofins marcó la mayor progresión del selectivo (3,49 %), seguido de la compañía de materiales de construcción Saint Gobain (2,62 %), la siderúrgica ArcelorMittal (1,86 %) y la compañía de cosméticos L'Oréal (1,70 %).