El conservador GERB, el mayor partido búlgaro, rechaza formar nuevo Gobierno

Zhelyazkov, al frente de un Ejecutivo tripartito que dimitió hace un mes en reacción a una fuerte ola de protestas ciudadanas contra la corrupción, devolvió de manera inmediata el primer encargo a la principal fuerza parlamentaria que el presidente de Bulgaria debe entregar de acuerdo a la Constitución.

"El gabinete que formé hace un año ha cumplido sus principales objetivos. La decisión de dimitir se tomó con la convicción de que la crisis política no debía convertirse en una crisis institucional", declaró Zhelyazkov al devolver el mandato recibido en una ceremonia celebrada en la sede de la Presidencia en Sofía.

Su Ejecutivo -integrado por el GERB, el Partido Socialista Búlgaro y el populista ITN- llevaba 11 meses en el poder y gobernaba en minoría gracias al apoyo de DPS-Nuevo Comienzo, una formación liderada por el oligarca Delyan Peevski, sancionado por Estados Unidos y el Reino Unido por corrupción.

Tras la renuncia de todo el equipo, formalizada el 12 de diciembre pasado en el Parlamento, la Constitución obliga al presidente a entregar tres mandatos para intentar formar Gobierno, comenzando por la fuerza más votada.

El rechazo de Zhelyazkov no ha sido una sorpresa ya que el líder del GERB, el exprimer ministro Boiko Borisov, había anunciado previamente que no iba a buscar ningún apoyo entre los demás seis partidos representados en el Parlamento.

Se espera que también fracasen los otros dos encargos que Radev está formalmente obligado a ofrecer antes de nombrar un Ejecutivo interino y convocar elecciones anticipadas, que serían las octavas desde 2021.