El delfín de Le Pen descalifica a los que cuestionan su solidez: "los franceses decidirán"

En una multitudinaria rueda de prensa para hacer balance del año 2025 y presentar sus perspectivas para 2026 y al ser preguntado por los que cuestionan sus capacidades, Bardella dijo que "son los franceses los que decidirán quién tiene madera para ser primer ministro o para ser presidente".

Refiriéndose claramente a otros responsables políticos, señaló que los que dicen eso "están totalmente descalificados" y añadió que la situación actual de Francia "debería ser una lección de humildad" al respecto, e insistió en que "los únicos jueces son los franceses".

En una evidente crítica a los que han estado llevando las riendas del país, señaló que "el balance de los que se han repartido el poder en los 30 últimos años no es glorioso".

Bardella, de 30 años de edad, no tiene ningún título universitario ni otra experiencia profesional que su militancia en el Frente Nacional, ahora reconvertido en Agrupación Nacional (RN) del que es presidente, de la mano de su mentora, la fundadora Marine Le Pen, y es objeto de comentarios recurrentes, en particular de sus opositores políticos, sobre sus capacidades y su falta de experiencia.

De acuerdo con el reparto oficial de papeles en la formación, Bardella es aspirante al puesto de primer ministro, mientras Le Pen es candidata de nuevo a la presidencia de la República en los comicios de 2027, posición en la que sería sustituida por su delfín si viera confirmada en apelación su pena de inhabilitación recibida el pasado año por malversación de fondos del Parlamento Europeo.

Cuestionado por una fractura entre su posición más liberal en economía y la de ella más proteccionista, el presidente del RN aseguró que "no hay diferencias de línea política" entre los dos.

Y para tratar de acallar las especulaciones sobre posibles fricciones y dejar claro quién tiene la última palabra, al menos por el momento, añadió que él no es "candidato a las elecciones presidenciales".

En cuanto a las dificultades para que sus ideas calen entre los dirigentes de las grandes empresas francesas, las que cotizan en el selectivo CAC-40 de la Bolsa de París, Bardella se esforzó en subrayar que tanto él como Le Pen mantienen "regularmente encuentros con representantes del mundo económico", y eso incluye responsables de pymes, pero también de grandes compañías.

Contó que puesto que "el Estado no lo puede todo", habrá que relanzar la producción y "las empresas francesas, pequeñas, medianas y grandes, tendrán que contribuir".

Dijo que están haciendo una lista de normas que son un obstáculo para el desarrollo de la economía francesa y que si llegan al poder tienen intención de suprimir mediante una "simplificación".

Más allá del juicio en apelación a Marine Le Pen, que comienza este martes y se va a prolongar hasta el 12 de febrero, el próximo gran reto del RN son las elecciones municipales del 15 y 22 de marzo, para las que por el momento tiene preparadas candidaturas para 650 ayuntamientos con 25.000 candidatos.

En las últimas municipales, celebradas hace seis años, sólo consiguieron hacerse con una ciudad mediana, Perpiñán (120.000 habitantes), en la que el alcalde es Louis Aliot, antigua pareja de Le Pen, y otras localidades menores.

Aunque Bardella dijo no tener objetivos cifrados, -"la idea es tener el máximo de listas y el mayor número de victorias posibles"-, las encuestas auguran a su partido una mejora de sus expectativas electorales.