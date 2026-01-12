El expresidente argentino Mauricio Macri se separa de su esposa, Juliana Awada

"Estamos cerrando una etapa importante de nuestra vida y vamos a tomar una pausa en este espacio para transitarla con respeto y calma", expresó anoche Awada a través de su perfil de la red social Instagram.

Tras los crecientes rumores sobre una separación, la diseñadora de moda y empresaria textil argentina de 51 años mencionó: "Hay procesos íntimos, personales, que necesitan tiempo, silencio y cuidado".

Hasta el momento, Macri, que se mantiene activo en la política argentina como referente político del espacio conservador Propuesta Republicana -aliado del partido del presidente Javier Milei en el Congreso-, no se ha expresado al respecto.

El exmandatario contrajo matrimonio con Awada en 2010, cuando se desempeñaba como alcalde de la ciudad de Buenos Aires, y un año después tuvieron una hija.

Macri ya había estado casado dos veces: primero entre 1981 y 1991 con Yvonne Bordeu, hija del reconocido automovilista Juan Manuel Bordeu y con quien tuvo tres hijos; y luego entre 1994 y 2005 con la modelo Isabel Menditeguy, con quien no tuvo hijos.