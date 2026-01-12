El Gobernador del Banco de Francia considera "fantasiosa" una subida de los tipos del BCE

"Salvo un impacto improbable (la subida de los tipos de interés) es una teoría fantasiosa", señaló Villeroy de Galhau en su discurso de año nuevo a la prensa.

El gobernador consideró reales algunos riesgos, como la devaluación del dólar "si la independencia de la Reserva Federal es amenazada".

En ese sentido, envió un mensaje a su homólogo estadounidense, Jerome Powell, asediado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que le exige una bajada de tipos: "Le expreso mi solidaridad y mi admiración", dijo.

En vísperas de que los diputados franceses retomen los debates para aprobar un presupuesto para 2026, Villeroy de Galhau envió un mensaje contundente para reducir el gasto, que consideró "el mayor del mundo" y "dejar de jugar" con los impuestos, ya que genera inestabilidad y desconfianza entre los empresarios.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El gobernador consideró imprescindible que Francia sitúe su déficit público en el 5 %, un objetivo que calificó de "posible".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De no lograrlo, dijo, "Francia se situaría en alerta roja frente a mercados financieros aparentemente tranquilos pero susceptibles de cambios bruscos".