El Gobierno groenlandés quiere que la OTAN se encargue de la defensa de la isla

"Groenlandia es parte del Reino de Dinamarca. Groenlandia es, como parte de la Mancomunidad del Reino, miembro de la OTAN, por ello la defensa de Groenlandia debe ocurrir a través de la Alianza", señaló en un comunicado el Naalakkersuisut (Gobierno groenlandés).

El Ejecutivo groenlandés aludió al apoyo mostrado la semana pasada por seis países europeos miembros de la OTAN (España, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y Polonia) a este territorio como un impulso para que la defensa de esta isla ártica se refuerce a través de la Alianza Atlántica.

"Todos los miembros de la OTAN, incluido EE.UU., tienen un interés común en la defensa de Groenlandia y la coalición de Gobierno de Groenlandia quiere, junto con Dinamarca, que el diálogo sobre la defensa y su desarrollo transcurra mediante la colaboración en la Alianza", apuntó el texto.

Está previsto que el ministro de Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, y la consejera de Exteriores groenlandesa, Vivian Motzfeldt, se reúnan con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, esta semana, una cita que según el canal danés TV2 será este miércoles en Washington.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Rasmussen y Motzfeldt mantuvieron una reunión este lunes, según reveló el primero en su cuenta en Instagram, aunque sin dar más detalles.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El presidente autonómico groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, calificó este lunes de "grave" la situación y señaló que mantiene un "dialogo continuo" con sus socios y aliados.

Nielsen hizo estas declaraciones a la televisión pública groenlandesa 'KNR' desde Nuuk antes de viajar a Copenhague, donde permanecerá hasta el próximo día 20.

Durante su estancia en Dinamarca, Nielsen se entrevistará, entre otros, con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen.

Los líderes de los cinco partidos políticos con representación en el Inatsisartut (Parlamento groenlandés) defendieron hace tres días en una declaración conjunta el derecho de los habitantes de esta isla ártica a decidir su futuro frente a las amenazas de Estados Unidos.

"El futuro de Groenlandia lo deben decidir los groenlandeses. La tarea del futuro de Groenlandia se hace en diálogo con su gente y en base a las leyes internacionales y el Estatuto de Autonomía. Ningún otro país puede inmiscuirse en ello", consta en el texto.