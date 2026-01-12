El Museo Thyssen presenta 10 exposiciones para 2026, de lo más clásico a lo más rompedor

A lo largo del año, el museo presentará obras de pintores clásicos como Vermeer, Dalí o Guerccino y de artistas contemporáneos como la polaca Ewa Juszkiewicz o la chilena Seba Calfuqueo.

En concreto presentará tres grandes exposiciones, de Hammeroshoi, Carmen Laffón y Dalí; cinco de arte contemporáneo y tres de mujeres, resumió el director artístico del museo, Guillermo Solana.

Inauguran el año el 3 de febrero con Robert Rauschenberg (1925-2008) con la instalación 'Express. En movimiento'.

En el centenario del artista estadounidense considerado un precursor del Pop-Art, la instalación pone en contexto su obra maestra e incluye las fotos utilizadas para componer el 'collage' y una selección de fotografías de su traslado por góndola a la sede de la Bienal de Venecia de 1964, en la que se alzaría con el León de Oro.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El 17 de febrero se inaugura 'El ojo que escucha', de Vilhelm Hammeroshoi (1864-1916), primera gran retrospectiva en España del pintor danés, uno de los más destacados de finales del siglo XIX y principios del XX que cayó en el olvido con la llegada de las vanguardias.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Le sigue el 23 febrero Irma Álvarez-Laviada (Gijón, 1978), con 'Dentro y fuera del marco', novena entrega del programa 'Kora' que presenta cada año una muestra concebida desde la perspectiva de género.

En esta ocasión, el museo presenta obras de la última década creadas utilizando materiales no tradicionales y con las que la artista se aproxima a la abstracción geométrica desde una perspectiva de género.

El 3 de marzo se abre 'Pedagogías de guerra', de Roman Khimei y Yarema Malashchuk, que muestra la obra de dos jóvenes ucranianos que exploran cómo la invasión rusa ha reorganizado el espacio público y ha afectado a las vidas cotidianas de las víctimas.

Le sigue el 16 de marzo Giovanni Francesco Barbieri, Guercino, (1591-1666), con 'Heroínas bíblicas'.

El 26 de marzo será el turno de Ewa Juszkiewicz (Gdansk, Polonia, 1984), con una selección de retratos subversivos de esta artista que retoma los códigos visuales del retrato clásico europeo, pero cubre la cara de la retratada con flores, vendas, pelo o animales, lo que les brinda un carácter inquietante y perturbador, ha comentado Solana.

El 23 de junio se inaugura 'Temas y variaciones', de Carmen Laffón (1934-2021), con unas 80 obras que componen un recorrido por los géneros y motivos más presentes en su obra, caracterizada por sus bodegones y paisajes.

Le sigue el 29 de septiembre una muestra de Kenny Scharf (Los Ángeles, 1958), que presenta al artista estadounidense, miembro destacado del movimiento del East Village de Nueva York en los años 80 y pionero del arte urbano contemporáneo.

En el último trimestre están programadas las siguientes exposiciones:

- 6 de octubre. Seba Calfuqueo. 'Cautín'. La chilena, mapuche y trans presenta una instalación artista sobre el río Cautín, protagonista y testigo de episodios de colonización, resistencia y defensa del territorio mapuche.

- 9 de octubre. 'Thyssen-Bornemisza & Mauritshuis: una historia de amor entre dos museos'. El Thyssen y el museo de La Haya intercambian de forma simultánea 25 obras destacadas de sus colecciones permanentes entre las que destacan obras de Rembrandt, Bruegel el viejo y Johanes Vermeer, con su fantástica 'Vista de Delft’.

- 20 de octubre, Salvador Dalí (1904-1989). 'El universo freudiano de Dalí', construida sobre la fascinación del artista español por los escritos de Sigmund Freud y el célebre encuentro entre ambos en 1938 que propone una relectura del conjunto de su carrera.