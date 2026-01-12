El Nikkei se dispara un 3,46 % a la apertura ante posibilidad de elecciones anticipadas

Transcurridos los primeros 20 minutos de negociación, el selectivo, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, sumaba 1.701,86, hasta ubicarse en 53.616 enteros.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, crecía un 2,41 %, o 84,55 puntos, hasta situarse en 3.598,66.

El alza del parqué tokiota tiene lugar entre la publicación de informaciones por medios japoneses, como la agencia de noticias Kyodo o el periódico Yoimuri Shimbun, sobre la posible intención de la primera ministra, Sanae Takaichi, de disolver el Parlamento este mismo mes de enero y convocar elecciones anticipadas.

Esto podría ocurrir al inicio de la sesión ordinaria de la Dieta (el Parlamento japonés), que comenzará el 23 de enero, adelantando unos comicios generales previstos para 2028 tan pronto como a mediados de febrero.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los altos índices de aprobación del Gobierno de Takaichi, y la estrecha mayoría con la que cuentan el gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) y sus socios en la Cámara Baja, motivan el posible adelanto electoral, según la prensa japonesa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Estas expectativas, que impulsaron además la especulación sobre la implementación de una política fiscal activa, desataron subidas generalizadas pero que especialmente se dejaron notar en las empresas relacionadas con los semiconductores.

Advantest, una de las principales del sector en el país asiático, subía más de un 9 % a la apertura, mientras que su rival Tokyo Electron hacía lo propio con un 8,47 %.

Por su parte, el gigante de las telecomunicaciones y la inversión SoftBank, que ha apostado fuerte por la inteligencia artificial (IA) con inversiones millonarias en OpenAI, el creador de ChatGPT, se revalorizaba casi un 4,5 %.

El fabricante de vehículos Toyota, la empresa de mayor capitalización local, subía también un 4,31 %, mientras que el también referente del motor Honda aumentaba a la apertura un 1,53 %.

A la luz de las expectativas de expansión fiscal, el yen continuó debilitándose y este martes se cambiaba en el entorno de las 158 unidades por dólar.