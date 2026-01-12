El Parlamento Europeo veta la entrada a sus sedes de diplomáticos y representantes de Irán

Bruselas, 12 ene (EFE).- La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, anunció este lunes el veto a la entrada en esa institución de personal diplomático u otros representantes de Irán por la represión que el régimen de Teherán ejerce desde finales de diciembre contra las protestas en el país, con más de medio millar de víctimas según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA).