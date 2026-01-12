El petróleo Brent sube un 0,84 % hasta los 63,87 dólares

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 0,53 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) con respecto al cierre de la jornada anterior, cuando acabó en 63,34 dólares.

El Brent inició la semana manteniendo su tendencia alcista, en su tercera sesión en positivo, entre temores de los inversores de que Irán, uno de los mayores productores de crudo de la OPEP, reduzca sus exportaciones o experimente interrupciones en el suministro como consecuencia de las protestas antigubernamentales que se están produciendo en todo el país.

Las tensiones en Irán, junto a la situación candente en Venezuela y la reciente escalada en la guerra de Ucrania, han provocado que el 'oro negro' se sitúe en sus niveles máximos desde principios de diciembre y se acerca ya a la barrera psicológica de los 65 dólares por barril.

Pese a ello, varios analistas consultados por EFE este fin de semana predijeron que, pese a una volatidad puntual por tensiones geopolíticas, el petróleo podría llegar a caer hasta consolidarse por debajo de los 60 dólares, hasta los 55 dólares por barril, en el primer trimestre del 2026, ante un mercado saturado por el exceso de oferta frente a una demanda ralentizada.

