El primer ministro de Eslovaquia aboga por destituir a Kallas

"Tenemos que cambiar a la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, la señora Kallas. Es la primera vez que lo digo abiertamente", declaró Fico, citado por el rotativo.

"Necesitamos un liderazgo fuerte", añadió, y espetó a Bruselas a decidir si será "protagonista" o se limitará "a observar lo que ocurre".

Fico hizo estas declaraciones poco después de dejar clara su decepción por la supuestamente tímida reacción de Kallas a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y la deposición y captura del presidente del país latinoamericano, Nicolás Maduro, el pasado día 3.

"Europa se muestra incapaz de reaccionar (...) Pasan veinte días hasta que se prepara una posición sobre lo que ocurrió en Venezuela", declaró el jefe del Gobierno eslovaco, un declarado admirador de su homólogo húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán, quien a su vez es considerado el líder más cercano al Kremlin de la UE.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Fico ya había manifestado en ocasiones anteriores reparos contra Kallas, sobre todo después de que la política estonia que ocupa una de las vicepresidencias de la Comisión Europea criticara a Fico por visitar al presidente ruso, Vladímir Putin, en Moscú, tanto para tratar sobre los suministros de gas ruso a Eslovaquia, como para participar en las festividades por el 80 aniversario del fin de la II Guerra Mundial en mayo pasado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Eslovaquia no aboga por una solución militar al conflicto de Ucrania ni enviará soldados al país ni participará en garantías para un gran préstamo de 90.000 millones de euros aprobado por la UE.

El país centroeuropeo, que es miembro de la UE y la OTAN desde 2004, tampoco apoya la idea de Bruselas de usar los activos rusos congelados para avalar nuevos préstamos con fines militares, sino sólo para reconstruir el país, informa el portal de investigación 'Aktuality.sk'.