El torero español David de Miranda gana los dos trofeos de la Feria de Manizales

De Miranda se hizo acreedor a los dos trofeos más importantes del tradicional ciclo taurino de esta ciudad cafetera del occidente de Colombia: La réplica de la Catedral, premio oficial, y 'El voceador de prensa', que entrega el diario local La Patria.

Los jurados de ambos trofeos coincidieron en calificar la faena de Miranda del pasado 6 de enero al toro 'Serrano', número 111 de la ganadería Santa Bárbara, como la más completa e importante de la feria.

Como Mejor Ganadería fue considerado el hierro Santa Bárbara por el encierro lidiado el mismo 6 de enero.

El Mejor Subalterno fue para el banderillero local Emerson Pineda, mientras que la Mejor Novillera fue la aspirante española Olga Casado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy