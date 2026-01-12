El turismo internacional en México creció un 15,6 % en noviembre

Al país llegaron poco más de 8,79 millones de turistas extranjeros en el undécimo mes de 2025, comparado con los 7,6 millones del mismo lapso del año anterior, según el informe del organismo autónomo.

Los turistas internacionales que ingresaron por vía aérea fueron el 82,2 % del total de las entradas.

Mientras los que llegaron por vía terrestre fueron 421.524, que representaron un 17,8 %, anotando un aumento de 18,1 % en relación con el mismo mes de 2024.

Los datos reflejan la tendencia al alza del turismo en México, que recibió 45,03 millones de turistas internacionales en 2024, un 7,4 % más que en 2023, un incremento sostenido desde el fin de la pandemia de la covid-19.

En noviembre pasado, el gasto total de los turistas internacionales creció un 9 % interanual al pasar de 2.755 millones de dólares en 2024 a 3.001 millones de dólares en este año.

Sin embargo, el gasto medio de cada turista se redujo un -5,7 %, pues fue de 341,37 dólares en noviembre comparado con los 362,13 dólares del undécimo mes de 2024.

El egreso de divisas por viajeros internacionales ascendió a 973,5 millones de dólares, de los cuales 93,5 % del gasto correspondió a turistas provenientes del extranjero y 6,5 % a los fronterizos, que pernoctan o no en el país.

A pesar de su sexto puesto mundial como país más visitado, según el Gobierno y empresarios con base en datos de la Organización Mundial del Turismo, la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, se fijó como meta situarse entre los cinco primeros.