España apuesta por un "diálogo amplio" que lleve a Venezuela a una solución pacífica

"El camino nunca puede venir desde fuera", indicó tras participar en un coloquio en el centro Ateneo de Madrid.

Preguntado por el papel de la líder opositora María Corina Machado, señaló que "igual que el resto de líderes tiene que ser parte de ese amplio diálogo para buscar la solución", pero sostuvo que España "no tiene a su hombre o a su mujer en Caracas".

Albares añadió que "los recursos naturales de los venezolanos son del pueblo de Venezuela" y subrayó que no quieren ser equidistantes, pero tampoco "agradar a nadie", por lo que critican el ataque estadounidense sobre el país como antes denunciaron las detenciones arbitrarias en Venezuela y apoyaron a los opositores.

El ministro mantuvo una conversación el pasado viernes con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Albares afirmó este lunes que hablaron en español y dijo que vio con claridad un deseo de que Venezuela sea un país estable, que haya más liberaciones de presos, que regresen quienes tuvieron que huir y "que sea el pueblo venezolano quien decida su futuro".