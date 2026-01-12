España pide respeto a los derechos fundamentales en Irán pero rechaza la fuerza extrema

Albares, en un desayuno informativo, lamentó la situación del país, donde las protestas contra el régimen islámico que comenzaron el pasado 28 de diciembre se recrudecen con más de medio millar de fallecidos, según datos de la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA).

"Las imágenes que llevamos viendo nos sobrecogen a todos", denunció el ministro, que señaló a Irán como "uno de esos puntos donde se está transformando el orden mundial" y donde confluyen "muchos mundos y muchas tensiones".

Albares exigió al Gobierno iraní el cese de la violencia contra los manifestantes y las detenciones arbitrarias, así como el restablecimiento de las comunicaciones y el contacto por Internet: "El derecho a una comunicación libre es también un derecho fundamental", subrayó.

Pero recalcó que Irán no necesita ningún tipo de fuerza extrema, sino regresar a la mesa de negociación que se estableció para el programa nuclear y que "tiene que ir mucho más allá".

El responsable de la diplomacia española saludó especialmente la "valentía" de las mujeres iraníes en la protestas.