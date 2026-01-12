España se abre a reforzar la seguridad de Groenlandia desde la OTAN si hay una amenaza

"Si en torno a Groenlandia o en el Ártico hay en estos momentos elementos o situaciones que pueden poner en riesgo la seguridad atlántica, yo estoy seguro de que todos lo podríamos analizar y si hay que reforzar la seguridad se reforzaría", manifestó tras participar en un coloquio en el centro Ateneo de Madrid.

Albares señaló que no baraja un ataque de EE.UU a Groenlandia ni como hipótesis, pero insistió en que si Dinamarca, aliado y al mismo tiempo socio europeo, cree que la seguridad euroatlántica no está "suficientemente protegida", España, junto a los aliados, está dispuesta a "analizarlo, a estudiarlo y reforzarlo", porque "iría en el interés de todos".

Tras el ataque de EE.UU a Venezuela y sus amenazas a otros países, el ministro opinó que ha llegado el momento de lanzar en el seno de la UE una "coalición de voluntarios" -término usado para el grupo de países aliados que apoyan a Ucrania- para avanzar en la integración europea y en el proyecto común de defensa y que no se vea ralentizado por países reticentes al mismo.

Un proyecto que implicaría dar pasos hacia un ejército europeo con una misión disuasoria, subrayó.

"Europa tiene que dejar de hablar y empezar a actuar y dejar claro que se va a sentar en la mesa de los grandes poderes", señaló tras asegurar que son "muchos" los países de la UE que comparten con España la necesidad de avanzar en la integración comunitaria, aunque sea a dos velocidades, para evitar ataques a la soberanía del bloque.