Eurovisión da a conocer los países que participan en cada una de las dos semifinales

Austria, como país anfitrión, tiene asegurado su pase a la final y, por tanto, no participará en las semifinales. También cuentan con plaza directa en la final Alemania, Francia, Italia y Reino Unido.

España, que también tiene garantizado cada año su pase a la final, decidió no participar en esta edición en protesta por la presencia de Israel. Tampoco Islandia, Países Bajos, Irlanda y Eslovenia participarán en esta edición.

Viena acogerá en la Stadthalle las dos semifinales programadas para el 12 y el 14 de mayo, así como la final el 16 de mayo.

Diez de los quince participantes de cada semifinal pasan a la gala final.

En la primera semifinal, prevista para el 12 de mayo, actuarán en la primera mitad del espectáculo Georgia, Portugal, Croacia, Suecia, Finlandia, Moldavia y Grecia, mientras que Bélgica, Lituania, Israel, Montenegro, Polonia, San Marino, Serbia y Estonia lo harán en la segunda.

En la segunda semifinal, el 14 de mayo, participarán Armenia, Azerbaiyán, Bulgaria, Luxemburgo, Rumanía, Suiza y República Checa en la primera mitad, y Albania, Australia, Chipre, Dinamarca, Letonia, Malta, Noruega y Ucrania en la segunda.

El dorado será el gran protagonista del escenario del festival, inspirado en el oro de la cúpula del museo Secesión, emblema del movimiento de arte modernista de Viena de principios del siglo XX.

La estética del escenario de la Stadthalle, con una capacidad para unos 16.000 espectadores, se inspira en la ornamentación floral y el brillo dorado de la famosa cúpula del museo.