Exasaltante del Capitolio que posó con el podio de Nancy Pelosi lanza campaña política

El hombre usa una silueta de sí mismo mientras sostiene el podio como logotipo oficial de su campaña para ser comisionado del distrito 6 del condado de Manatee, en el oeste de Florida, al sur de Tampa.

Johnson, quien pasó 75 días en prisión y un año en libertad supervisada, promete en el sitio oficial de su campaña que "traerá los principios de MAGA", el movimiento 'Make America Great Again' de Trump, al condado, donde su principal promesa es "erradicar la corrupción".

El ahora candidato presentó su solicitud el pasado 6 de enero, cuando se cumplieron cinco años de la marcha de cerca de 2.000 personas que arremetieron contra las barreras policiales y entraron al Capitolio estadounidense para oponerse a la validación de la derrota electoral de Trump ante Joe Biden.

El hombre, quien contenderá bajo el Partido Republicano, admitió a los medios locales que postularse en esta fecha fue por "marketing".

"Es marketing, realmente, si estamos siendo honestos. Es definitivamente bueno para causar alboroto allá afuera, así que es marketing gratis, y lo tomo", declaró Johnson a la cadena local ABC 7 (WWSB) de Sarasota.

Su campaña define sus prioridades como 'FAST': combatir el fraude, buscar la asequibilidad, impulsar el desarrollo sostenible y arreglar los problemas de tránsito.

En el asalto al Capitolio, Johnson se viralizó por posar con imágenes del podio de Pelosi y pretender hacer un discurso, por lo que él se declaró culpable de entrar y permanecer en un edificio restringido.

Este hombre es uno de los 1.500 beneficiarios del indulto que concedió Trump en el primer día de su segundo mandato en enero de 2025.

El 6 de enero de 2021, Trump ofreció un discurso para decenas de miles de personas en Washington e instó a la muchedumbre a ir al cercano Capitolio para protestar, donde los legisladores debían validar los votos electorales para confirmar la victoria de Joe Biden en las presidenciales de noviembre de 2020.