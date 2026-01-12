Exlíderes de la Fed y el Tesoro apoyan a Powell ante "ataques" para minar su independencia

En una carta abierta, las trece figuras de la Economía reivindican que la independencia del banco central y la percepción pública de la misma son clave, y declaran que la investigación anunciada contra Powell "es un intento inaudito de usar los ataques de la Fiscalía para minar esa independencia".

La declaración, firmada por trece figuras económicas, se produce después de que Powell dijera ayer que afronta una investigación federal relacionada con su testimonio ante el Congreso sobre la renovación de la sede del banco central, y la calificara de "intimidación" del Gobierno de EE.UU.

Powell opinó que tanto su testimonio como la renovación de la sede de la Fed son "pretextos", y la amenaza de cargos penales de la Fiscalía es consecuencia de que el banco central haya actuado según sus evaluaciones económicas "en lugar de seguir las preferencias del presidente" Donald Trump.

Los firmantes dijeron que ese comportamiento "no tiene lugar en EE. UU., cuya mayor fortaleza es el imperio de la ley", y evoca a cómo se hace la política monetaria en "mercados emergentes con instituciones débiles", con consecuencias negativas para la inflación y la economía en general.

Entre ellos están expresidentes de la Fed como Janet Yellen, Ben Bernanke y Alan Greenspan; exsecretarios del Tesoro de ambos signos políticos, como Jacob Lew, Henry Paulson y Robert Rubin, varios expresidentes del consejo de asesores económicos y un reconocido economista, Kenneth Rogoff.

Además, un grupo de legisladores que han señalado que está en riesgo la independencia de la Fed, incluyendo republicanos como los senadores Thom Tillis y Lisa Murkowski, quienes además han dicho que bloquearán cualquier nominación a puestos de la Fed hasta que se resuelva el asunto.