Fitur acogerá la I Cumbre Internacional de Comunicación y Turismo en su edición de 2026

El encuentro acogerá a profesionales y líderes del sector turístico, en el que participarán representantes de organismos de República Dominicana, España, Brasil, Portugal y México, entre otros países.

Durante la jornada se abordarán, entre otros temas, las oportunidades que abre la comunicación turística en un contexto de tensión en determinados destinos, así como la verificación de noticias del sector frente a la desinformación.

Los expertos participarán en cuatro mesas redondas. En la primera de ellas, 'Comunicación turística en tiempos de incertidumbre: el valor de la marca país', participarán la viceministra de Turismo de la República Dominicana, Jacqueline Mora; el director general del Instituto de Turismo de España (TurEspaña), Miguel Sanz; y el presidente de la Agencia Brasileña de Promoción Internacional del Turismo (EMBRATUR), Marcelo Freixo.

Bajo el título 'Vivir del turismo o sobrevivir al turismo. El reto de comunicar en destinos con turismofobia', la segunda mesa contará con el presidente del Consejo Directivo de Turismo de Portugal, Carlos Abade; el secretario de Turismo del Estado de Chihuahua (México), Felipe Edibray; y el director gerente de la Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB), Pere Joan Planas.

El tercer espacio de debate, 'Bulos y desinformación en el turismo' pondrá el foco en la importancia de la verificación de información y en la lucha contra las noticias falsas que afectan a la percepción de los destinos turísticos.

Contará para ello con la experiencia en este ámbito del director general de Turismo del Ayuntamiento de Málaga (España), Jonathan Gómez; de la responsable editorial en España de la revista Lonely Planet, Nuria Cabrero; y del periodista de EFE Verifica Jorge Ocaña.

Por último, 'El futuro de la comunicación turística' profundizará en las tendencias emergentes a través del testimonio del presidente de la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas (SEGITTUR), Enrique Martínez; de la jefa de Asuntos Públicos para Booking España y Portugal, Yasmina Laraudogoitia; y del presidente de DIRCOM, Miguel López-Quesada.

La secretaria general de ONU Turismo, Shaikha Al Nowais cerrará esta I Cumbre Internacional de Comunicación y Turismo, con una intervención en la que ofrecerá una visión global sobre las políticas y estrategias que ayuden a fortalecer la comunicación turística.

Fitur, una de las ferias de turismo más importantes del mundo, se celebrará del 21 al 25 de enero con la presencia prevista de unas 10.000 empresas, 550 más que un año antes (un 5,5 % más).