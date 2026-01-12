Florida ejecutará en febrero al primer recluso de 2026 tras un año récord

El gobernador floridano, el republicano Ron DeSantis, firmó la condena a muerte de Palmer, quien será ejecutado en la Prisión Estatal de Florida, en el norte del estado.

Heath, de 64 años, fue condenado en 1990 por el asesinato de un vendedor un año antes cerca de la localidad de Gainsville, al que tanto él como su hermano dispararon y apuñalaron durante un intento de robo.

Ambos fueron también acusados de múltiples cargos de falsificación al realizar múltiples pagos con las tarjetas de crédito de su víctima.

El hermano, Kenneth Heath, y quien fue instruido por Ronald a disparar a la víctima, cumple cadena perpetua en la Institución Correccional de Tomoka, en el oeste de Florida.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La ejecución de Ronald Heath será la primera en Florida en 2026, después de que el estado batiera su récord con 19 ejecuciones el año pasado, lo que representó dos de cada cinco de los procedimientos de pena de muerte que tuvieron lugar en Estados Unidos en 2025.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Desde que se restableció la pena de muerte en 1976 en Estados Unidos, el tope anual de Florida era de 8 ejecuciones, alcanzadas en 1984 y 2014.

Pero la flexibilización de los criterios para aplicar la pena de muerte en los últimos años, sumada a un gobernador, DeSantis, que no muestra intención de frenar las ejecuciones, ha acelerado vertiginosamente ese ritmo Florida es desde 2023 uno de los dos estados de EE.UU. -junto con Alabama- en los que no es necesaria unanimidad del jurado para aplicar la pena capital, y además es el estado en el que se requieren menos votos para recomendar la pena de muerte -el de 8 de los 12 miembros del jurado-.

Actualmente posee 265 reclusos en el corredor de la muerte. El segundo estado por detrás de California, con más de 500 condenados a muerte, aunque el gobierno californiano impuso en 2019 una moratoria a todas las ejecuciones.