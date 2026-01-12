FundéuRAE: “espóiler”, adaptación de “spoiler”

En los medios de comunicación, se emplea muy a menudo el término inglés o formas semiadaptadas en frases como “Un hombre recibe una paliza por ‘spoilear’ el final de una película en pleno cine”, “Por qué a algunas personas les encantan los spoilers y otras huyen despavoridas”, “Advertencia: spoiler” o “El cantante hizo spoiler al anunciarles que cantaría en la gala final”.

El diccionario académico ya recoge en la entrada “espóiler” la acepción ‘revelación de detalles importantes de la trama o el desenlace de una obra de ficción, que reduce o anula el interés de quien aún no los conoce’. Aunque para la acción es frecuente el giro “hacer (un) espóiler”, también es posible “espoilear”, según aclara la segunda edición del “Diccionario panhispánico de dudas”.

De acuerdo con esta última obra, en el español de España se emplean “destripar” y el correspondiente sustantivo “destripe”. Otras alternativas para el verbo usadas a menudo son “reventar”, “contar” o “desvelar (el final)” y “arruinar la sorpresa”, entre otras.

El plural de “espóiler” puede ser “espóileres”, con tilde por ser esdrújula, o “espóilers”, con tilde por ser llana o grave acabada en un grupo consonántico.

Así, en los ejemplos anteriores habría sido preferible escribir “Un hombre recibe una paliza por espoilear el final de una película en pleno cine”, “Por qué a algunas personas les encantan los espóileres/espóilers y otras huyen despavoridas”, “Advertencia: espóiler” y “El cantante hizo espóiler al anunciarles que cantaría en la gala final”.

