Gobierno español no presionará a Repsol por apostar por "invertir con fuerza" en Venezuela

"No seré yo quien añada presión a una empresa española; el momento es difícil y un empresario no es un diplomático ni el ministro de Exteriores", respondió Albares en un desayuno informativo al ser preguntado por la intervención del consejero delegado de Respsol, Josu Jon Imaz, en una reunión el viernes con el presidente estadounidense, Donald Trump, en la que también participaron varios miembros de su gabinete y representantes de casi una veintena de petroleras.

Imaz trasladó a Trump que Repsol está preparada para "invertir con fuerza en Venezuela" y para multiplicar por tres su producción de crudo en Venezuela, hasta aproximadamente los 135.000 barriles diarios.

Albares defendió que lo que debe hacer la compañía es intentar salvaguardar sus intereses que "también son puestos de trabajo en España", e insistió en que "una empresa privada no es el ministro de Exteriores".

Repsol es la empresa española que mantiene una mayor vinculación económica y estratégica con Venezuela, donde opera desde hace más de 30 años y donde tiene derechos mineros, aunque la mayor parte permanece sin desarrollar.

El responsable de la diplomacia española aseguró que mantiene contacto con muchas de las principales empresas que están en Venezuela, como Repsol, Telefónica, BBVA o Mapfre, y que estas les trasladan que "no hay ningún cambio" aunque la situación es "muy compleja" y "complicada".

Por eso, pidió "no añadir más peso sobre sus espaladas al que ya llevan" las compañías españolas con presencia en el país caribeño.