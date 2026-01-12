Grandes bancos de EE.UU. publican resultados esta semana con inversores atentos al consumo

Se espera que las principales entidades financieras del país presenten "ganancias significativas" impulsadas por "un repunte en la actividad de fusiones y adquisiciones, ingresos sólidos en 'trading' y menores costos derivados de las mejoras de productividad vinculadas a la inteligencia artificial", según Bloomberg.

Inversores y analistas prestarán especial atención a la cartera de créditos al consumo, según la agencia, desde provisiones para préstamos incobrables hasta el uso y pago de tarjetas de crédito por parte de los estadounidenses.

El banco JPMorgan Chase iniciará la semana de resultados este martes. Citigroup, Wells Fargo y Bank of America, publicarán los suyos el miércoles.

Por último, Goldman Sachs y Morgan Stanley darán a conocer sus resultados el jueves, al igual que el fondo Blackrock.

Hasta septiembre de 2025, los principales bancos estadounidenses han mostrado un crecimiento moderado en sus beneficios acumulados: JPMorgan Chase obtuvo 44.023 millones de dólares, un 1 % menos que en el mismo periodo de 2024; Citigroup aumentó su beneficio neto un 16 %; Bank of America, un 12 %.

Mientras, Wells Fargo reportó un crecimiento del 9,3 % interanual y Morgan Stanley registró un 29 % más gracias a sus negocios de renta variable y gestión del patrimonio.

Por su parte, BlackRock cerró el tercer trimestre con activos gestionados por casi 2 billones de dólares, manteniéndose como una de las mayores gestoras del mundo.

Los analistas estiman un crecimiento interanual de las ganancias del 8,1 % para los bancos que cotizan en el índice S&P 500 en el último trimestre de 2025.

De acuerdo con Bloomberg, se espera que el consumo tome protagonismo en 2026 gracias a posibles recortes de tasas de la Reserva Federal y a medidas fiscales que beneficiarían a los hogares.

Asimismo, persisten dudas sobre la resiliencia de los consumidores de ingresos medios, afectados por la llamada "economía en forma de 'K'", donde los más ricos prosperan mientras los menos favorecidos enfrentan dificultades, agrega el medio.

Los bancos también deberán evaluar la propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, de limitar los intereses de las tarjetas de crédito al 10 % durante un año, que podría afectar a clientes de riesgo y a ciertos emisores.

Otros analistas destacan a medios locales que la salud de los mercados de capitales, la sostenibilidad de los ingresos por trading y las perspectivas de tasas de interés serán clave para evaluar el desempeño de los bancos este año.