Gremio paraguayo prevé aumento de exportaciones de carne a Europa con acuerdo UE-Mercosur

El presidente de la Comisión de Carne de la ARP, Mario Balmelli, declaró este lunes en la radio local ABC Cardinal que las exportaciones de carne paraguaya hacia la UE representan entre el 1,5 % y el 2 %, pero resaltó que se trata de "los cortes más preciados y los que mejor se pagan, probablemente".

Balmelli indicó que "con la apertura de la Unión Europea se crea una cuota de 99.000 toneladas (de carne)" para la exportación desde el Mercosur, que tienen que distribuirse, según dijo, entre los países miembros, Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay.

"Esperamos que se cumplan las reglas del Mercosur para que a Paraguay le toque el 25 % de esa cuota", refirió Balmelli quien destacó esta medida como "la ventaja principal" del acuerdo comercial para el sector cárnico del país, que en 2025 logró un récord de exportaciones de 2.112 millones de dólares, con Chile, Estados Unidos y Taiwán como sus principales destinos.

No obstante, el representante de la ARP, uno de los gremios de la producción más grandes de Paraguay, advirtió que las salvaguardas y cuotas de importación para proteger a sus agricultores europeos no deberían ser incorporadas en el acuerdo.

"Todos somos conscientes desde el sector que estas salvaguardas tienen que ser desde luego evitadas para que esto se constituya en una apertura", sostuvo el dirigente gremial.

El Consejo de la Unión Europea, en el que están representados los Gobiernos de los Veintisiete, respaldó oficialmente el viernes pasado por mayoría cualificada la firma del acuerdo de asociación con el Mercosur, luego de 26 años de negociaciones.

Para alcanzar esta mayoría fue necesario negociar cláusulas de salvaguarda en favor de los agricultores europeos que permitan a la UE reaccionar rápidamente ante perturbaciones del mercado causadas por un aumento de las importaciones agrícolas procedentes del Mercosur.

Estas se aplicarán, en el caso de productos sensibles, cuando haya precios al menos un 5 % inferiores de los artículos importados frente a los europeos comparables o bien aumentos del 5 % en los volúmenes de importación preferenciales sobre una media de tres años.

El pacto, que integrará a cerca de 800 millones de consumidores, permitirá eliminar aranceles para el 91 % de las exportaciones de la UE hacia el Mercosur y para el 92 % de las ventas sudamericanas hacia Europa.