Hasta 5.000 militares velarán por seguridad del Foro de Davos, que comienza en una semana

Una parte será destinada al cantón suizo de Grisones, donde se encuentra Davos, para proteger las infraestructuras, mientras que otra será repartida por el país para salvaguardar la soberanía del espacio aéreo, la logística y llevar a cabo otras labores de apoyo, indicó la nota oficial.

Para garantizar la seguridad del evento, el Consejo Federal (Ejecutivo) suizo ha decidido restringir el espacio aéreo de Davos.

Durante la importante cita invernal, las Fuerzas Aéreas transportarán a personas protegidas por el derecho internacional y realizarán vuelos de vigilancia sobre Grisones con sus aviones de combate.

El apoyo militar comenzará este martes y podría prolongarse como máximo hasta el 29 de este mes, según aprobó el Parlamento helvético.

Por su parte, las restricciones al espacio aéreo sobre Davos comenzarán este viernes parcialmente y serán impuestas de manera ininterrumpida desde el lunes 19 hasta el sábado 24 de enero.

El Foro Económico Mundial, organizador de la gran cita de Davos, dará una rueda de prensa ese martes para ofrecer más detalles sobre la reunión de este año y se espera que confirme la asistencia de algunos de los principales líderes globales.