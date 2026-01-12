Heathrow supera por primera vez los 84 millones de pasajeros en 2025

En el conjunto del año, Heathrow movió 84,46 millones de viajeros, un 0,7 % más que en 2024, y registró su día más activo el 1 de agosto, cuando superó los 270.000.

El tráfico total de pasajeros en diciembre alcanzó los 7,2 millones, un 1,6 % más interanual, con crecimientos destacados en Oriente Medio (+7,9 %), África (+6,8 %) y la Unión Europea (+2,8 %).

En todo el año, el tráfico aumentó especialmente en Asia-Pacífico (+2,6 %) y Oriente Medio (+2,8 %), mientras que cayó en Latinoamérica (-1,8 %).

Heathrow, propiedad de un consorcio con presencia de Catar y China, también reforzó su desempeño operativo, al cerrar diciembre como el 'hub' o nodo aeroportuario más puntual de Europa, con más del 97 % de los pasajeros esperando menos de cinco minutos en los controles de seguridad.

Según el comunicado de Heathrow Airport Holdings Limited, de cara a 2026, el principal aeropuerto del Reino Unido y el de mayor tráfico de pasajeros del continente prevé otro año récord, y programa inversiones superiores a 1.300 millones de libras (1.500 millones de euros).

El consejero delegado de Heathrow, Thomas Woldbye, señaló que el rendimiento récord "demuestra la fortaleza de la demanda y los beneficios para los pasajeros del servicio que presta el aeropuerto".

"Con el apoyo del Gobierno a nuestros planes de expansión y un marco regulatorio adecuado por parte de la CAA (Autoridad de la aviación civil) para asegurar la inversión privada, podemos desbloquear aún más conectividad, comercio y crecimiento económico para el Reino Unido", manifestó.

El Ejecutivo británico ha dado ya su respaldo al plan de Heathrow para ampliar sus instalaciones con una tercera pista, clave para su crecimiento, con vistas a que entre en funcionamiento en 2035.