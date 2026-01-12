Irlanda reanuda las exportaciones de vacuno a China tras un caso de "vacas locas" en 2024

La apertura del mercado chino a los productos irlandeses se produce después del viaje efectuado a Pekín la pasada semana por el jefe del Ejecutivo de Dublín, Micheál Martin.

"La confirmación hoy de que el mercado chino volverá a abrirse para la carne de vacuno irlandesa es un avance muy importante y positivo en nuestro comercio agroalimentario bilateral con China", destacó el primer ministro en su cuenta de X.

También el ministro de Agricultura, Martin Heydon, subrayó que la medida demuestra los altos estándares de Irlanda respecto a la producción de productos de vacuno, que incluye "una vigilancia integral y una estricta supervisión regulatoria".

El llamado "mal de las vacas locas" ya llevó a China y a Estados Unidos a prohibir las exportaciones de vacuno irlandesas en 2000, con restricciones que Washington levantó en 2015 y Pekín en 2018.

La aparición de otro caso de EEB en 2024 obligó a China a vetar las exportaciones durante los pasados 15 meses, en virtud de los acuerdos comerciales firmados por ambos países.