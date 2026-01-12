Israel ha demolido más de 2.500 edificios en Gaza tras inicio tregua, según New York Times

La investigación del periódico neoyorquino revela que Israel no solo ha demolido edificios en las zonas de la Franja que están dentro de la conocida como 'línea amarilla', el punto al que se retiraron las tropas como parte del acuerdo del alto el fuego, sino también en el resto del enclave, incluso a más de 200 metros de esta nueva frontera, donde viven los gazatíes bajo control de Hamás.

Esos derribos se observan en las imágenes satelitales analizadas por el NYT, en las que se ven cómo edificios que estaban intactos poco después de la entrada en vigor de la tregua en barrios que no están en la 'línea amarilla' han quedado ahora reducidos a escombros.

Lo cierto es que medios palestinos y gazatíes han venido difundiendo vídeos en estos tres últimos meses de tregua sobre demoliciones prácticamente diarias de edificios residenciales en diferentes puntos de la Franja.

De hecho, una evaluación de la ONU ya señaló que, el 11 de octubre de 2025, más del 80 % de las estructuras de Gaza estaban dañadas o destruidas por los bombardeos israelíes.

La versión del Gobierno del Gobierno de Benjamín Netanyahu es que estas demoliciones se han llevado a cabo en túneles subterráneos utilizados por Hamás y la Yihad Islámica y en edificios residenciales con trampas explosivas con el objetivo de desmilitarizar el enclave.

Para el grupo islamista Hamás, estas demoliciones suponen "una violación" del acuerdo de 20 puntos del alto el fuego auspiciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, al que también se adhirió Israel.

"El acuerdo es claro. Destruir casas y propiedad de la gente no está permitido. Son acciones hostiles", dijo recientemente Hussam Badran, un alto cargo de Hamás en Qatar, al canal catarí de noticias Al Jazeera.

El punto tres de este plan recoge: "Se suspenderán todas las operaciones militares, incluidos bombardeos aéreos y de artillería, y las líneas de batalla permanecerán congeladas hasta que se cumplan las condiciones para la retirada completa por etapas".