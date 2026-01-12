Kiev: La guerra rusa dura ya más que la de la URSS contra Alemania sin alcanzar las metas

"Esta guerra ya dura más que la germano-soviética. Al mismo tiempo, el agresor no ha alcanzado en estos casi cuatro años ni uno solo de sus objetivos estratégicos", declaró durante una rueda de prensa en Kiev con su homólogo noruego, Espen Barth Eide.

"Ahora es el momento de juntar todos los esfuerzos para forzar a Moscú a hacer las paces", agregó, en declaraciones citadas por la agencia Interfax Ucrania.

Durante su encuentro, los dos ministros abordaron las prioridades de cooperación para este año entre sus respectivos países, por ejemplo en el ámbito de los proyectos de defensa conjuntos.

Sibiga además informó a su homólogo sobre las últimas novedades en relación a contactos diplomáticos con EE. UU. y los aliados europeos para negociar una propuesta de paz que presentar a Rusia y subrayó la disposición de Kiev a dar los siguientes pasos.

Los dos hablaron también de la necesidad de incrementar las sanciones contra Moscú y trataron otros temas internacionales, como las protestas en Irán o la captura del depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, por EE. UU.

Eide anunció este lunes durante su visita a Kiev una ayuda de emergencia de 340 millones de euros a Ucrania para apoyar al sector energético y para ayudar al Gobierno a mantener los servicios esenciales ante los constantes ataques rusos contra la infraestructura crítica en medio de las gélidas temperaturas.

Parte de los fondos noruegos irán a cubrir las necesidades energéticas urgentes, incluidas compra de gas y reparaciones de la infraestructura dañada por los ataques rusos, que durante el fin de semana dejaron buena parte de la capital ucraniana sin electricidad ni calefacción.