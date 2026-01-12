La Bolsa de São Paulo cae un 0,13 % en medio de tensiones en la Fed de EE.UU. e Irán

El índice de referencia Ibovespa cerró en los 163.150 puntos, con lo que regresó al rojo tras dos sesiones consecutivas en positivo.

El mayor mercado bursátil de Latinoamérica llegó a caer hasta los 162.312 en la mañana, pero hacia el medio día comenzó a recuperarse gracias al desempeño de los papeles de Petrobras y Vale, dos de sus grandes valores.

No obstante, las ganancias del día de las preferenciales de la petrolera estatal (+0,17 %) y de las ordinarias de la gigante minera (+0,16) %) no fueron suficientes para que el parqué paulista acabara el día en verde, debido a la preocupación de los inversionistas por la futura independencia de la Fed, tras conocerse la investigación federal contra Jerome Powell.

El presidente de la Reserva Federal fue citado por el Departamento de Justicia para que responda a cargos penales relacionados con una reforma en la sede de la institución, que Powell atribuye a la renovada presión gubernamental para recortar los tipos de interés.

A ello se sumaron las amenazas militares del presidente estadounidense, Donald Trump, contra Irán, en represalia por la violencia registrada en las multitudinarias protestas que se desarrollan en el país y que ya dejan al menos 538 muertos.

Las mayores ganancias del día fueron para los títulos ordinarios de la productora de etanol y azúcar São Martinho (+8,92 %) y los de la compañía de alquiler de camiones Vamos (+8,18 %).

En el lado opuesto se ubicaron los papeles ordinarios de la compañía de saneamiento del estado de São Paulo (Sabesp), que se depreciaron un 3,76 % y los iguales de la cadena de tiendas por departamento Magazin Luiza (-3,38 %).

En el mercado de divisas, el real brasileño se depreció un 0,12 % frente al dólar, que terminó cotizado a 5,371 reales tanto para la compra como para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

El volumen negociado en la jornada superó los 17.850 millones de reales (unos 3.324 millones de dólares o 2.851 millones de euros), en más de 3,5 millones de operaciones financieras, según los resultados al cierre de la sesión.