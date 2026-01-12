La Bolsa española toca un nuevo máximo histórico de cierre por encima de los 17.670 puntos

Madrid, 12 ene (EFE).- La Bolsa española subió este lunes un 0,14 % y alcanzó un nuevo máximo histórico de cierre, en 17.673,8 puntos, pese a la investigación abierta al presidente de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) Jerome Powell, y al recrudecimiento de las tensiones geopolíticas en el mundo.