La hidroeléctrica Itaipú logra en 2025 la mayor productividad de su historia desde 1984

La Entidad Binacional de Itaipú, la tercera mayor hidroeléctrica del mundo, indicó en un comunicado que en 2025 se superó "el récord anterior de 1,0981 MW/m3/s" observado en 2021, "ejercicio que estuvo marcado por condiciones hidrológicas menos favorables al 2025".

En 2024, este indicador, que "se calcula con base en la potencia promedio generada por cada unidad de caudal turbinado", alcanzó un valor promedio de 1,0951 MW/m3/s, detalló la comunicación.

La entidad destacó que "la productividad lograda en 2025 se ubica 5,69 % por encima del promedio histórico", un porcentaje que representa "una ganancia en la producción de energía en torno a los 3,92 millones de megavatios por hora (MWh)".

La represa generó en 2025 un total de 72.879.287 megavatios por hora (MWh), lo que representa un incremento de 8,63 % respecto a 2024, cuando se registró una producción de 67.088.571 MWh, detalló la nota.

Entre los factores que influyeron el resultado de 2025, según Itaipú, está un aumento del 8,58 % de los caudales afluentes al embalse de la hidroeléctrica, y un incremento de la demanda de energía de los sistemas interconectados de Paraguay y Brasil, que impulsaron una mayor generación.

La energía generada en 2025 (esos 72,9 millones de megavatios por hora) son suficientes para abastecer a todo el mundo por un día, a Brasil por 40 días y Paraguay por cerca de 3 años, indicó en un comunicado la hidroeléctrica binacional publicado el 2 de enero pasado.

Itaipú, que aprovecha el caudal del río Paraná, comenzó a producir energía el 5 de mayo de 1984, cuando entró en operación la primera de las 20 unidades generadoras del proyecto, según su página web.

Con 20 unidades generadoras y 14.000 megavatios de potencia instalada, Itaipú suministra cerca del 9 % de la energía eléctrica consumida en Brasil y alrededor del 86 % del consumo paraguayo.