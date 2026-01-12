La inflación en la OCDE bajó en noviembre al 3,9 % gracias a los alimentos

En concreto, la inflación interanual de los alimentos bajó al 4 % en noviembre, un punto porcentual menos que en septiembre, destacó este lunes la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Por el contrario, los precios de la energía se encarecieron más, concretamente un 3,5 % en doce meses en noviembre, frente al 3,1 % en septiembre.

La inflación general entre octubre y noviembre se mantuvo estable en 17 de los 37 países miembros para los que hay cifras disponibles de los dos meses, mientras que bajó en 13 y únicamente se incrementó en 7.

Costa Rica volvió a ser una vez más en noviembre el único miembro de la OCDE con una inflación negativa (-0,4 %), al mismo nivel que en octubre.

Entre los otros países latinoamericanos, se mantuvo sin cambios en Chile, con el 3,4 %, subió dos décimas en México al 3,8 % y bajó dos décimas en Colombia al 5,3 %.

En España, la inflación armonizada (la utilizada para las comparaciones con otros países europeos) repitió en el 3,2 % en noviembre, pero mientras el ascenso de los alimentos se aceleró (al 2,8 %, cuatro décimas más que el mes precedente), el de la energía se ralentizó (al 4,7 %, 1,8 puntos menos).