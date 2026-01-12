La reunión entre Mitsotakis y los agricultores griegos se cancela tras nueva disputa

Todo empezó cuando los agricultores pidieron este sábado al Gobierno que Mitsotakis recibiera a dos delegaciones negociadoras en lugar de una, la primera formada por 25 representantes de los campesinos y la segunda de 10 representantes de ganaderos y apicultores.

No obstante, un portavoz del Gobierno señaló ayer, domingo, que Mitsotakis aceptaría dos delegaciones pero que cada una tendría que ser de 20 miembros.

La primera, según el portavoz, estaría formada con representantes de los agricultores de los 60 bloqueos del país, unidos en un 'Comité de Bloqueos' conjunto y que son los que llevan el mayor peso de las protestas, y la segunda con los representantes de otros 18 bloqueos que no participan en este órgano y que ya pedían desde hace semanas entablar un diálogo con el Ejecutivo.

Además, el Gobierno avanzó a fijar la primera reunión a las 13.00, hora local, y la segunda a las 15.00, lo que daría tan solo dos horas a la primera delegación, que representa la amplia mayoría de los agricultores y ganadores del país, para negociar y exponer sus demandas.

"Se trata de una tomadura de pelo y un intento de dividir el movimiento agrícola", señaló este lunes Kostas Tzelas, presidente de la Asociación de Agricultores de Karditsa (centro), ciudad situada en el campo de Tesalia, el más grande de Grecia.

"Es imposible discutir a fondo los problemas con solo 20 representantes y en tan solo dos horas", añadió.

El bloqueo de la ciudad de Larisa (centro), el más grande del país formado por miles de campesinos con 3.500 tractores, ha decidido también no acudir a la reunión.

La reunión con este último grupo, minoritario, sigue adelante y está prevista a las 15.00 de este martes, según la oficina de Mitsotakis, si bien el órgano común de los 60 bloqueos ya está examinando iniciar de nuevo los cortes de tráfico, incluso organizar una tractorada en el centro de Atenas.

Entre las demandas de los campesinos se encuentra la imposición de un precio mínimo a una serie de productos para que puedan cubrir los costes de su producción y la disminución del coste de la electricidad y el diésel.