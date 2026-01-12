Latinoamérica no volverá atrás en renovables pese a giros políticos, dice R. Dominicana

"Entendemos que todos aquellos países que se han podido adentrar y han podido desarrollar una plataforma de generación renovable, es muy difícil que vuelvan atrás, porque definitivamente la generación renovable es mucho más costo-eficiente con respecto a la producción de energía a través de combustibles fósiles", dijo en el marco de la 16ª Asamblea General de IRENA, que termina hoy en Abu Dabi.

Destacó que es "mucho más barato" y un mecanismo "bastante flexible acompañado de aquellos aspectos que fortalezcan su infraestructura, y definitivamente dotan a estos países de Latinoamérica de una matriz energética mucho más diversificada".

República Dominicana es uno de los ejemplos en la transición energética de Latinoamérica y, según la viceministra, la matriz energética del país caribeño "solamente tiene una dependencia de menos de un 15 % de combustibles fósiles".

República Dominicana asume la presidencia de esta agencia en un año complicado, después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara la semana pasada su decisión de retirarse de esta entidad, junto a otros 65 organismos internacionales más, la mayoría organizaciones que luchan para promover las energías renovables.

Al respecto, indicó que "hay planes de contingencia ante la salida de cualquier Estado miembro" y que cada país "tiene la soberanía" sobre el momento que decide retirarse.

"Dentro de la de la asamblea ya hemos ido estado identificando potenciales mecanismos para recuperar, por así decir, ese porcentaje de impacto económico, que va a tener dentro del presupuesto", que es un 22 %, según Soto.

Ayer, en un encuentro con periodistas, entre ellos EFE, el director general de IRENA, Francesco La Camera, quiso dejar claro que buscará recursos en otras entidades para "cubrir la brecha" del 22 % que aportaba Estados Unidos, después de que se formalice la decisión de la retirada, que debe ser depositada en Alemania.

Esta decisión llega en un momento, además, en el que el año pasado el 92 % de la nueva capacidad eléctrica instalada fue renovable.

Junto a República Dominicana, España asume la vicepresidencia europea de la asamblea de IRENA, el primer evento energético de 2026 que se enmarca dentro de la Semana de la Sostenibilidad de Abu Dabi (ADSW), organizado por el gigante renovable emiratí Masdar.