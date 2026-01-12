Líder de milicia gazatí asume responsabilidad de asesinato de jefe de Policía en Jan Yunis

"Hoy anunciamos la eliminación del jefe del Departamento de Investigación Criminal de Jan Yunis, apodado 'Al Taftouf'", afirma Hussam Al Astal en un vídeo-mensaje publicado en sus canales oficiales, en el que también amenaza con seguir atacando a funcionarios de Hamás.

El Ministerio de Interior del Gobierno de Hamás en Gaza ya había acusado este lunes a Israel de haber asesinado al jefe de la Policía de Jan Yunis en un tiroteo perpetrado desde un vehículo en la zona de Mawasi fuera del área en la que, según el acuerdo de alto el fuego, deben permanecer las tropas.

Este septiembre, el miliciano Hussam Al Astal instaló sus fuerzas en la aldea de Qizan al Najjar, entre Jan Yunis y Rafah y bajo control militar del Ejército de Israel. La aldea está apenas a un kilómetro de Mawasi.

Desde que entró en vigor el alto el fuego en Gaza el pasado 10 de octubre, las tropas israelíes permanecen detrás de la 'línea amarilla', una demarcación imaginaria hasta la que el acuerdo estipulaba que debían retirarse.

Entre esta frontera imaginaria y la divisoria entre Gaza e Israel se extiende un perímetro que continúa bajo control militar israelí.

Apenas un día después de que entrara en vigor el alto el fuego en Gaza, Hamás se lanzó a perseguir a todos aquellos clanes y milicias que, según asegura, colaboraron con Israel a lo largo de los dos años de ofensiva que ha mantenido contra la Franja. En algunos casos, el grupo ejecutó en la calle a los presuntos colaboradores.