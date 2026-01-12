Los ganadores de la 83 edición de los Globos de Oro

Este es el listado completo de los ganadores:
Mejor película de drama: ‘Hamnet’.
Mejor película de comedia o musical: ‘One Battle After Another’.
Mejor película de habla no inglesa: ‘The Secret Agent’ – Brasil
Mejor actriz en película de drama: Jessie Buckley (‘Hamnet’).
Mejor actor en película de drama: Wagner Moura (‘The Secret Agent’).
Mejor actriz en película de comedia o musical: Rose Byrne (‘If I had Legs I’d Kick You’).
Mejor actor en película de comedia o musical: Timothée Chalamet (‘Marty Supreme’).
Actriz de reparto en cine: Teyana Taylor (‘One Battle After Another’)
Actor de reparto en cine: Stellan Skarsgård (‘Sentimental Value’)
Mejor director: Paul Thomas Anderson (‘One Battle After Another’).
Mejor guión: Paul Thomas Anderson (‘One Bettle After Another’).
Mejor banda sonora original: Ludwing Göransson (‘Sinners’).
Mejor canción original: ‘Golden’ / Música: Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun. Letra: Kim Eun-jae, Mark Sonnenblick. (‘Kpop Demond Hunters’).
Mejor película de animación: ‘Kpop Demond Hunters’.
Logro cinematográfico y taquilla: ‘Sinners’.
Mejor serie de drama: ‘The Pitt’.
Mejor serie de comedia o musical: ‘The Studio’.
Mejor miniserie: ‘Adolescence’.
Mejor actor en serie de drama: Noah Wyle, por ‘The Pitt’.
Mejor actriz en serie de drama: Rhea Seehorn, por ‘Pluribus’.
Mejor actor en serie de comedia o musical: Seth Rogen, por ‘The Studio’.
Mejor actriz en serie de comedia o musical: Jean Smart, por ‘Hacks’.
Mejor actriz de reparto en una serie: Erin Doherty, por ‘Adolescence’.
Mejor actor en miniserie: Stephen Graham, por ‘Adolescence’.
Mejor actriz en miniserie: Michelle Williams, por ‘Dying for Sex’.
Mejor actor de reparto en una serie: Owen Cooper, por ‘Adolescence’.