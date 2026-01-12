Macron habla con Frederiksen sobre Groenlandia y acelera la apertura de un consulado

Fuentes del Elíseo informaron al canal BFMTV sobre esa conversación al tiempo que indicaron que el Elíseo se toma "muy en serio" la cuestión relativa a Groenlandia y multiplica los contactos con otros países para estudiar las "diferentes opciones".

Esta nueva conversación se produce después de que Macron rechazara la pasada semana "el nuevo colonialismo y el nuevo imperialismo" de Estados Unidos.

En paralelo, la ministra francesa de Defensa, Catherine Vautrin, aseguró en la televisión LCI que París abrirá "en los próximos días" un consulado en la capital de Groenlandia, Nuuk, como se había comprometido a hacer Macron en junio pasado en visita a ese territorio administrado por Dinamarca.

La radio pública France Info indicó que los preparativos para abrir el consulado comenzarán el mes próximo para que esté listo antes de verano.

Un enviado del Ministerio de Exteriores galo viajará a Nuuk el mes próximo para buscar el emplazamiento del consulado.

Pese a que solo hay seis franceses residentes en Groenlandia, Francia aspira a que esta legación tenga competencias reforzadas de apoyo a las misiones científicas que anualmente se lanzan en ese territorio y que respalde a las empresas francesas que quieran instalarse allí.

Pero la iniciativa tiene ante todo un fuerte contenido simbólico ante las ambiciones de Trump.