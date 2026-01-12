Macron y Felipe VI mostrarán "vínculos" entre España y Francia en exposición en Versalles

"Este momento cultural pondrá de relieve los vínculos históricos, políticos, humanos y artísticos que unen a Francia y España", señaló el Palacio de Elíseo en su convocatoria a la prensa.

Se trata de la exposición 'El Gran Delfín, hijo de rey, padre de rey y nunca rey' sobre Luis de Francia, hijo de Luis XIV y padre de Felipe V, el primer rey Borbón de España.

Según el programa facilitado este lunes por la Presidencia gala, el jefe del Estado francés recibirá al monarca español a las 13.00 horas locales (12.00 GMT) en el Palacio del Elíseo para mantener una reunión durante el almuerzo.

Por la tarde, a las 15.00 horas /14.00 GMT), Macron y Felipe VI tienen previsto llegar al Palacio de Versalles para recorrer juntos la exposición inaugurada el pasado 14 de octubre y que estará abierta hasta el 15 de febrero de 2026.

El Museo del Prado colabora en esta primera gran exposición dedicada a la figura del 'Gran Delfín' de Francia, así como Patrimonio Nacional a través del préstamo de tres piezas.

Se trata del retrato de Luis de Francia, el Gran Delfín, obra de Hyacinthe Rigaud, ubicado habitualmente en el Palacio Real de Madrid, y una pareja de cómodas que se encuentran de forma permanente en el Palacio de la Zarzuela, que pertenecieron al Gran Delfín, según Patrimonio Nacional.