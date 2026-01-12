Mahmud Abás sale del hospital tras someterse a pruebas con resultados "tranquilizadores"

En un breve comunicado, Wafa informa de la salida del mandatario palestino, de 90 años, del Hospital Istishari de la capital cisjordana, a donde había acudido para pasar "controles habituales".

Este lunes, varios medios israelíes informaron de que Abás había sido trasladado "de urgencia" a un hospital, pero Wafa indicó luego que el presidente palestino estaba allí para controles rutinarios.

Abás asumió la presidencia de la Autoridad Palestina el 15 de enero de 2005, tras vencer las elecciones con amplia mayoría tras la muerte de Yaser Arafat.

Su mandato estaba previsto inicialmente por cuatro años, pero no se han celebrado nuevas elecciones presidenciales desde entonces debido principalmente a las profundas divisiones internas entre Fatah y el movimiento Hamás, que controla Gaza, y al bloqueo del Parlamento palestino.

